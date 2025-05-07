Салехардцу присудили 8 месяцев тюрьмы за покупку и хранение наркотиков

В Салехарде суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в приобретении и хранении наркотических средств. Об этом Ura.ru сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Сотрудники ведомства поддержали государственное обвинение по уголовному делу. По информации прокуратуры, мужчина забрал из тайника наркотики общей массой не менее 0,6 грамма и хранил их при себе. Вина подсудимого была полностью доказана во время судебного разбирательства. Теперь он проведет в колонии строгого режима восемь месяцев.

Приговор еще не вступил в законную силу.