С жительницы Курганской области взыскали 1,2 млн рублей в пользу дочери по делу об убийстве мужа

Судебные исполнители Далматовского района Курганской области добились возмещения моральной компенсации от матери в пользу ее дочери. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФССП России по региону.

Суд вынес женщине обвинительный приговор, связанный с лишением свободы, а также обязал ее выплатить дочери 1,2 миллиона рублей за причиненный моральный вред. Находясь в местах лишения свободы, фигурантка лишилась родительских прав и перестала общаться с детьми, ограничиваясь алиментными выплатами.

После выхода на свободу гражданка не погасила полагающийся долг. При проверке финансового положения выяснилось, что после гибели сына на фронте мать получила наследство в виде средств, находившихся на его банковских счетах, где скопилась внушительная сумма. Судебные органы решили направить указанные средства в счет погашения задолженности по моральному ущербу дочери.