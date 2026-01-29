С телефона пропавшей в Дагестане многодетной матери просили деньги в долг

После пропажи многодетной матери в Дагестане с ее телефона начали приходить странные сообщения с просьбой занять деньги. Об этом 360.ru рассказали родственники убитой.

«Начали писать с ее телефона всем соседкам, просили в долг», — пояснили близкие.

На звонки женщина не отвечала, на просьбу записать голосовое сообщение тоже не ответила. После этого семья заподозрила, что переписку ведет не она.

Незадолго до исчезновения, по словам родственников, у жительницы селения Джалган произошел конфликт с мужчиной из-за автомобиля. Родные пояснили, что она отдала авто в ремонт знакомому, а тот распорядился транспортным средством по-своему: уехал в Махачкалу и продал. Женщина потребовала отдать ей деньги.

Пропавшую многодетную мать искали несколько дней. Ее обугленные останки обнаружили на окраине одного из сел.

Подозреваемого в убийстве женщины задержали. На допросе, как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, он признался, что убил и расчленил подругу, а тело облил бензином и поджег. У убитой осталось трое детей, сейчас они находятся с ее сестрой.