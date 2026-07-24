С Фургала взыскали 2 миллиона рублей в пользу дочери убитого предпринимателя

С бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного за убийство предпринимателя, взыскали два миллиона рублей в пользу дочери жертвы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Еще у двух фигурантов дела отберут по миллиону. Все деньги передадут дочери убитого, которая подала гражданский иск о компенсации морального вреда.

В 2019 году Фургала и его сообщников арестовали по обвинению в убийствах и покушения. Позже его привлекли также за организацию преступного сообщества и другие преступления.

В 2023 году экс-губернатора приговорили к 23 годам колонии строгого режима, в 2025 году после рассмотрения еще одного дела срок увеличили. С учетом первого приговора он проведет в заключении 25 лет.