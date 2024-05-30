С Deutsche Bank взыскали 238 миллионов евро по иску «Русхимальянса»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с немецкого Deutsche Bank более 238,6 миллиона евро (примерно 23 миллиарда рублей) по иску ООО «Русхимальянс», совместного предприятия «Газпрома» и «Русгаздобычи». Об этом сообщило РИА «Новости » со ссылкой на резолютивную часть решения суда.

Денежное требование полностью удовлетворили. Однако суд не согласился со вторым требованием истца — об обращении взыскания на 100% доли ответчика в российских юридических лицах — ООО «Технологический центр Дойче Банка» и ООО «Дойче Банк».

Суд решил привлечь их к расследованию в качестве третьих лиц.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура РФ подала иск на 1,4 миллиарда рублей по делу о неуплате налогов в особо крупном размере к бывшим владельцам нефтяной компании ЮКОС.

В мае 2005 года Мещанский суд Москвы удовлетворил поданный гражданский иск ФНС к экс-владельцу организации Михаилу Ходорковскому* и экс-руководителю МЕНАТЕП Платону Лебедеву о взыскании ущерба в размере в 17,4 миллиарда рублей. Ответчики так и не возместили ущерб, поэтому ФССП завела производство, которое не закончилось до сих пор.

*Михаил Ходорковский внесен Минюстом России в список иностранных агентов.