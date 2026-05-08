Рулевому перевернувшейся на Москве-реке лодки избрали меру пресечения

Меру пресечения в виде запрета определенных действий назначил Дорогомиловский суд рулевому перевернувшейся во время поездки по Москве-реке лодки с пассажирами. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы.

Рулевой проходит подозреваемым по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, он не справился с управлением моторной лодкой, та опрокинулась, а находившиеся на борту пассажиры, в том числе дети, упали в воду.

Всего в лодка находились шесть взрослых и семь детей. Из реки их вытащили экипажи поисково-спасательных станций «Рублево» и «Кировская». На берегу они передали пострадавших бригадам скорой помощи.

Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, пассажиры надели спасательные жилеты перед речной прогулкой. Но случившаяся авария многих сильно испугала.