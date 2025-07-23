Руководство Сергачского сахарного завода обвинили в нарушении экологических норм

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении руководства сахарного завода в Сергаче. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Нижегородской области.
Основанием для этого стало подозрение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве. По версии следствия, с марта 2024 года по июнь 2025 года исполнительный директор завода организовал вывоз производственных отходов на земельный участок сельхозназначения. Это привело к перекрытию плодородного слоя почвы и деградации земель, написало НИА «Нижний Новгород».
Противоправные действия были пресечены следователями СК совместно с прокуратурой и оперативными сотрудниками УФСБ.
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