Руководителю подрядной организации в Нижнем Новгороде назначили условный срок по делу о мошенничестве

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор руководителю подрядной организации по делу о мошенничестве. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

Следствие установило, что в 2018–2019 годах во время ремонта подкрановых путей на одной из станций Горьковской железной дороги подрядчик обманным путем подписал с руководством железнодорожной компании документы о выполнении работ, при этом свою часть договоренностей не выполнил. Он перевел полученные деньги на подконтрольную ему фирму-однодневку.

Мужчину признали виновным и присудили ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

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