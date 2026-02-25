Руководителя отдела кадров задержали в Красноярском крае по делу о мошенничестве на 30 млн рублей

В Красноярском крае ведется расследование крупной аферы, совершенной руководителем отдела кадров. Ее подозревают в хищении 30 миллионов рублей у предприятия. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По информации ведомства, в 2015 году фигурантка фиктивно устроила на работу восемь знакомых, не предоставив им по факту рабочие места. Злоумышленница систематически направляла в бухгалтерию поддельные документы, на основании которых на счета фиктивных сотрудников начислялись зарплата и премии.

Незаконная деятельность подозреваемой была остановлена сотрудниками регионального управления ФСБ. Возбуждено уголовное дело.