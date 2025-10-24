RT: экс-владелец «Техносилы» Кокорич может попасть под статью о госизмене

Известный предприниматель Михаил Кокорич, ранее владевший сетью магазинов бытовой техники «Техносила», оказался фигурантом уголовного дела по обвинению в государственной измене. Об этом сообщил RT .

Поводом для расследования стали подозрения в поставках ВСУ беспилотных аппаратов на сумму восемь миллионов долларов (примерно 653 миллиона рублей). Известно, что бизнесмен основал в Европе фирму Destinus, но после неудачи предприятие начало заниматься производством дронов.

В 2024 году Кокорич лично подтвердил поставку украинским военным беспилотников марки «Лорд». Предположительно, за период с 2023 по 2025 год предприниматель мог отправить на Украину сотни БПЛА.