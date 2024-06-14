Сегодня 17:18 Ростовского пенсионера заподозрили в двойном убийстве из-за клумбы
В Ростовской области расследуют обстоятельства двойного убийства, под подозрением — 75 летний пенсионер. Об этом сообщил сайт
aif.ru со ссылкой на СУ СКР региона.
Предположительно, 11 июня пенсионер заметил на участке соседскую собаку, которая вытоптала цветы на его клумбе. Мужчина схватил ружье и пошел разбираться с хозяйками животного. Разговор не задался, и пенсионер застрелили двух женщин, 42 и 67 лет.
Возбуждено уголовное дело.
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