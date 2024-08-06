Ростовчанин, который забил избранницу кувалдой, заколол сокамерника

Ростовчанин, забивший свою избранницу кувалдой, заколол сокамерника в следственном изоляторе Новочеркасска, куда его отправили после задержания в связи с подозрением в убийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash .

По информации журналистов, он поссорился с мужчиной в камере, после чего дождался пока неприятель заснет. Потом подозреваемый напал на спящего сокамерника и восемь раз ударил в шею. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее этого мужчину задержали за жестокую расправу над сожительницей в Аксайском районе Ростовской области. Он привязал женщину к бамперу, протащил до лесопосадки и убил несколькими ударами по голове.

Еще одно убийство произошло в поселке Юг в Пермском крае. Местный житель разрешил возлюбленной пригласить домой брата. Оказалось, что гость был не родственником, а знакомым женщины. В итоге ее избранник обвинил их в интимной близости. Мужчины поссорились, один из них схватил нож и зарезал второго.