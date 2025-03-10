Российские силовики проведут операцию по выявлению украинских агентов
РИА «Новости»: спецслужбы России проведут операцию по поиску украинских боевиков
Масштабную операцию по выявлению завербованных украинским террористическими организациями боевиков проведут в России. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило РИА «Новости».
Собеседники агентства пояснили, что в рамках улучшения отношений между Россией и США спецслужбы двух стран готовятся возобновить обмен информацией в рамках противодействия терроризму.
В качестве примера источники привели террористические группировки «Русский добровольческий корпус»* и «Легион „Свобода России“**принимавшие участие в боях на стороне ВСУ и вербующие россиян для проведения диверсий.
По версии источников, обе организации тесно связаны с западными спецслужбами, через Агентство США по международному развитию (USAID), финансировавшее их деятельность, а также СБУ и ГУР Минобороны Украины.
Теперь американцы могут отдать данные находящихся в России завербованных сторонников группировок. Передача может пройти тайно или через слив от бывших участников организаций.
«Такой вариант рассматривается в качестве наиболее вероятного по аналогии со списками лиц, принимавших участие в так называемом умном голосовании, или членов экстремистской организации „Фонд борьбы с коррупцией“**», — пояснили собеседники агентства.
Они добавили, для западных партнеров передача данных никакого урона не нанесет, поскольку все агенты рассматриваются организаторами в качестве одноразовых инструментов, которыми можно пожертвовать для укрепления отношений между двумя странами.
В конце января вологодские силовики задержали бывшего кандидата в депутаты городской думы Андрея Новикова за пропаганду"Русского добровольческого корпуса»*. Против задержанного завели уголовное дело за публичные призывы к террористической деятельности.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.