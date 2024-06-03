Российские полицейские поймали сбежавшего из психбольницы рецидивиста

Правоохранительные органы задержали рецидивиста Романа Порсина, который ранее сбежал из психиатрической больницы в Екатеринбурге. Об этом сообщило Ura.ru .

По данным источника, беглеца вернули в медучреждение, в котором он отсутствовал с начала марта. В больницу его направили для прохождения экспертизы перед судебным разбирательством.

Порсин находился в местах лишения свободы 13 лет за разбойное нападение, кражу и угон автомобиля. Теперь следователи вменяют ему уклонение от административного надзора.

В США обвиняемый в убийстве заключенный Кейси Уайт в сопровождении охранницы сбежал из тюрьмы в Алабаме. По предварительным данным, женщина собственноручно вывела его на свободу. Федеральная служба маршалов США объявляла награду 10 тысяч долларов за любую информацию, которая могла бы помочь расследованию дела.