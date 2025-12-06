Россиянку взял в заложники китайский диджей
Shot: переехавшая в Китай россиянка сбежала из плена диджея-садиста
Россиянка оказалась в заложниках у китайского диджея Лю Ханби. Он избивал ее и угрожал ножом, сообщил Telegram-канал Shot.
Девушка познакомилась с музыкантом минувшим летом в интернете. Между молодыми людьми завязались отношения на расстоянии.
В ноябре россиянка прилетела к возлюбленному в Поднебесную, но вскоре идиллия распалась. Оказалось, что мужчина заигрывал по переписке и с другими.
Девушка решила бросить бойфренда, но тот пригрозил, что отрежет ей пальцы кухонным ножом. После этого Ханби стал полностью контролировать жизнь пассии, периодически избивать ее и удерживать в квартире.
Пострадавшей случайно удалось скрыться. Вырвавшись из квартиры, она босиком добежала до КПП расположенного неподалеку жилого комплекса, откуда попросила вызвать полицию.
