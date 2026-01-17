Россиянке дали реальный срок за попытку продать собственную почку в Казахстане

В Казахстане прошел суд над россиянкой, которая пыталась незаконно продать собственную почку. Она получила 10 месяцев тюрьмы, сообщила пресс-служба Павлодарского областного суда.

Женщина связалась с потенциальными покупателями почки в Telegram в 2024 году. Ей предложили 50 тысяч долларов (почти 3,9 миллиона рублей) при условии, что операция пройдет в Павлодаре. Она согласилась и на следующий год поехала в Казахстан.

После обследования россиянка получила предоплату в размере пяти миллионов тенге (760,5 тысячи рублей). Довести дело до конца не удалось, потенциального донора схватила полиция. Ее обвинили в покушении на незаконную сделку в отношении органа живого лица.

Признание вины и наличие малолетних детей стали смягчающими обстоятельствами. Суд приговорил женщину к 10 месяцам заключения и сразу отпустил, засчитав отбытое под стражей время.

Ранее украинцы ездили в Болгарию, чтобы продать свои органы. Операции по пересадке проводились в государственной больнице, доноры получали по 5-15 тысяч долларов (388,9 тысячи — 1,2 миллиона рублей).