Россиянка упала с балкона в Таиланде после ссоры с мужем из-за наркотиков

The Thaiger: в Паттайе 44-летняя россиянка упала с балкона и умерла

Teera Noisakran
Фото: Teera Noisakran/Global Look Press

В Паттайе россиянка умерла после падения с балкона на шестом этаже кондоминиума. Соседи рассказали полиции, что она поругалась с мужем из-за запрета употреблять наркотики, сообщил The Thaiger.

Полицию вызвали ночью в роскошный многоэтажный кондоминиум. Тело 44-летней россиянки нашли рядом со зданием.

Полиция оцепила территорию, назначила судебно-медицинскую экспертизу, просмотрела записи камер видеонаблюдения, допросила мужа погибшей и свидетелей.

Очевидцы рассказали, что семейная пара громко ругалась. Мужчина запрещал супруге употреблять каннабис.

Сайт kp.ru рассказал о 44-летней россиянке, выпавшей из окна в Паттайе и попавшей в госпиталь Бангламунг с амнезией. При ней нашли паспорт уроженки Владивостока и связались с родственниками. Они рассказали, что женщина и ее муж уехали в Таиланд на заработки.

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