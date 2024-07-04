Россиянка упала с балкона в Таиланде после ссоры с мужем из-за наркотиков
The Thaiger: в Паттайе 44-летняя россиянка упала с балкона и умерла
В Паттайе россиянка умерла после падения с балкона на шестом этаже кондоминиума. Соседи рассказали полиции, что она поругалась с мужем из-за запрета употреблять наркотики, сообщил The Thaiger.
Полицию вызвали ночью в роскошный многоэтажный кондоминиум. Тело 44-летней россиянки нашли рядом со зданием.
Полиция оцепила территорию, назначила судебно-медицинскую экспертизу, просмотрела записи камер видеонаблюдения, допросила мужа погибшей и свидетелей.
Очевидцы рассказали, что семейная пара громко ругалась. Мужчина запрещал супруге употреблять каннабис.
Сайт kp.ru рассказал о 44-летней россиянке, выпавшей из окна в Паттайе и попавшей в госпиталь Бангламунг с амнезией. При ней нашли паспорт уроженки Владивостока и связались с родственниками. Они рассказали, что женщина и ее муж уехали в Таиланд на заработки.