Россиянка съела протокол ради спасения сына от суда

Штрафом в 40 тысяч рублей отделалась съевшая протокол по уголовному делу с показаниями своего сына жительница Сочи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края .

В ведомстве пояснили, что сын женщины проходил обвиняемым по уголовному делу. Следователь в ходе предварительной работы записал его показания в протокол. Но присутствовавшая на допросе мать схватила документ, разорвала на части и съела.

Против женщины также завели уголовное дело за вмешательство и воспрепятствование работы следователя.

В ходе рассмотрения дела суд признал фигурантку дела виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере в 40 тысяч рублей.

В пресс-службе добавили, что сына осужденной также привлекли к уголовной ответственности.

Ранее в уничтожении улик обвинили фигурантов дела о массовом заражении россиян ботулизмом через салаты из службы доставки. Об этом следователь со ссылкой на показания свидетелей заявил в ходе первого судебного заседания, где обвиняемым избирали меру пресечения.