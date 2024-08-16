Россиянка съела протокол ради спасения сына от суда

Жительницу Сочи оштрафовали за съеденный протокол следователя

Фото: РИА «Новости»

Штрафом в 40 тысяч рублей отделалась съевшая протокол по уголовному делу с показаниями своего сына жительница Сочи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве пояснили, что сын женщины проходил обвиняемым по уголовному делу. Следователь в ходе предварительной работы записал его показания в протокол. Но присутствовавшая на допросе мать схватила документ, разорвала на части и съела.

Против женщины также завели уголовное дело за вмешательство и воспрепятствование работы следователя.

В ходе рассмотрения дела суд признал фигурантку дела виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере в 40 тысяч рублей.
В пресс-службе добавили, что сына осужденной также привлекли к уголовной ответственности.

Ранее в уничтожении улик обвинили фигурантов дела о массовом заражении россиян ботулизмом через салаты из службы доставки. Об этом следователь со ссылкой на показания свидетелей заявил в ходе первого судебного заседания, где обвиняемым избирали меру пресечения.

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