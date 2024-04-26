Россиянка ограбила интим-магазин с помощью телефонного фонарика | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 12:13 Россиянка ограбила интим-магазин с помощью телефонного фонарика МВД: жительница Одинцова украла товары из интим-магазина

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Оперативники уголовного розыска в Одинцове задержали 34-летнюю местную жительницу по подозрению в хищении товаров из интим-магазина. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

ЧП произошло в вечернее время. Женщина увидела открытую дверь магазина, проникла внутрь, погасила свет и выкрала интимные товары, помогая себе фонариком на телефоне.

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Спустя некоторое время силовики задержали злоумышленницу с краденым в Голицыне, в ее жилье провели обыск. Успела ли она воспользоваться товарами, в ведомстве не уточнили.

Следователи завели уголовное дело по статье «Кража», женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее жительницу Волгограда осудили на четыре года колонии общего режима за кражу денег из сейфа руководителя частной клиники. Всего ей удалось вынести почти четыре миллиона рублей.