Россиянин прикарманил часы за 91 тысячу рублей

Baza: мужчина подменил дорогие часы на пункте выдачи заказов и попал на видео

Мужчина подменил дорогие часы на пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Клиент заказал дорогостоящие часы фирмы Tissot за 91 тысячу рублей и пришел их забирать. Чтобы сотрудница ПВЗ ничего не заподозрила, вместе с ними он заказал тапочки.

Камера засняла, как мужчина долго рассматривал часы, а затем незаметно подменил их на дубликат.

Общий ущерб составил 91 тысячу рублей, деньги за товар заплатил владелец точки выдачи заказов. Полиция приступила к розыскам мошенника.

Ранее в Бурятии мужчина ворвался в продуктовый магазин с похожим на пистолет предметом и похитил бутылку водки стоимостью 520 рублей. Полицейские задержали его по горячим следам, подозреваемым оказался ранее судимый за имущественные преступления безработный местный житель.