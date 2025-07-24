Россиянин погиб в Аланье после драки с соотечественниками

Гражданин России скончался в турецкой Аланье после ножевого ранения, полученного в ходе конфликта с двумя соотечественниками. Об этом сообщило агентство DHA .

Трагедия случилась в ночь на среду в районе Махмутлар. По данным СМИ, между 35-летним Андреем Макаровым и двумя другими россиянами произошел конфликт, переросший в драку. Во время потасовки Макарову нанесли удар ножом в спину.

Очевидцы вызвали экстренные службы. Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

Подозреваемых задержали в своих квартирах. Личности установили после анализа записей с камер видеонаблюдения. Ведется расследование.

Тем временем в России осудили участника СВО Алексея Марчукова, который убил супругу в день свадьбы в Тюменской области. После застолья у родственников между новобрачными произошел конфликт, и мужчина ударил жену ножом в область сердца. Ранее он заключил контракт, чтобы избежать тюрьмы по другому делу.