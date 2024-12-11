Россиянин может получить 10 лет тюрьмы за кражу миллиарда из банка в Петербурге

Прокурор попросил суд приговорить подозреваемого в краже ценностей и наличных на сумму один миллиард рублей из банка в Петербурге к 10 годам колонии. Об этом сообщило издание Lenta.ru.
Прения сторон по уголовному делу прошли в Петроградском районном суде. Обвинение настаивало на доказанную вину подсудимого. По версии следствия, мужчина с 7 по 15 марта незаконно проник в банковское хранилище и с помощью специального устройства вскрыл индивидуальные сейфовые ячейки.
Преступник забрал 800 тысяч долларов, 500 тысяч евро и ювелирные украшения стоимостью 10 миллионов долларов. Подсудимый признал вину и просил простить его.
Ранее в Москве сиделка украла у пенсионера коллекцию монет и медали стоимостью 300 тысяч рублей. Полиция нашла преступницу и установила личность перекупщика. Украденное имущество вернут 100-летнему владельцу.
Водитель такси в Москве не дождался врачей и принял роды у пассажирки
Обсуждение бюджета на 2025 год прошло в новом формате в деревне Кривцово
Новый трубопровод проложили в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске
Новую котельную запустили в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске
Школьники из Истры стали призерами всероссийской олимпиады «Наше наследие»
Новогодний кубок КВН прошел в Солнечногорске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте