Россиянин может получить 10 лет тюрьмы за кражу миллиарда из банка в Петербурге

В Петербурге прокурор запросил россиянину 10 лет колонии за кражу 1 млрд рублей

Прокурор попросил суд приговорить подозреваемого в краже ценностей и наличных на сумму один миллиард рублей из банка в Петербурге к 10 годам колонии. Об этом сообщило издание Lenta.ru .

Прения сторон по уголовному делу прошли в Петроградском районном суде. Обвинение настаивало на доказанную вину подсудимого. По версии следствия, мужчина с 7 по 15 марта незаконно проник в банковское хранилище и с помощью специального устройства вскрыл индивидуальные сейфовые ячейки.

Преступник забрал 800 тысяч долларов, 500 тысяч евро и ювелирные украшения стоимостью 10 миллионов долларов. Подсудимый признал вину и просил простить его.

Ранее в Москве сиделка украла у пенсионера коллекцию монет и медали стоимостью 300 тысяч рублей. Полиция нашла преступницу и установила личность перекупщика. Украденное имущество вернут 100-летнему владельцу.