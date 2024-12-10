Россиян предупредили о мошенниках, действующих от лица следователей

В России появился новый вид мошенничества, когда аферисты звонят от лица сотрудников Следственного комитета и грозят уголовным делом. Предупреждение появилось в Telegram-канале СК .

Жители многих регионов страны получают угрозы от мошенников. Жертвам присылают копии поддельных документов, чтобы запугать и заставить поверить в происходящее. За прекращение «уголовного дела» мошенники требуют перевести им деньги.

Самая распространенная схема — убеждение жертвы в необходимости срочного перевода средств на якобы безопасный счет. Следователи напомнили, что правоохранители никогда не совершают процессуальные действия дистанционно. Допрос по телефону не предусмотрен законодательством.

Всего за три месяца мошенники похитили у россиян почти 9,5 миллиарда рублей. Банки предотвратили кражи почти пяти триллионов рублей со счетов своих клиентов.