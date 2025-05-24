Россия выдала Камбодже обвиняемого в вымогательстве двух миллионов долларов

Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос Минюста Камбоджи на экстрадицию Хенг Ситхи для привлечения к уголовной ответственности за шантаж. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Королевство представило доказательства того, что в период с 17 по 22 ноября 2024 года обвиняемый вымогал у потерпевшего более двух миллионов долларов. В декабре его объявили в международный розыск.

Суд в Санкт-Петербурге признал постановление Генпрокуратуры России о выдаче Ситхи законным. Гражданство Российской Федерации он не приобретал.

Представители ФСИН России во взаимодействии с НЦБ Интерпола МВД России передали обвиняемого камбоджийским коллегам в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга.

В январе Россия передала Южной Корее разыскиваемого по каналам Интерпола насильника. Следствие считает, что вместе с другими подозреваемыми он в октябре 2022 года изнасиловал женщину в гостинице города Тэджон.