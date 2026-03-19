Росгвардейцы задержали мужчину, который ломился в чужую квартиру в Пензенской области

Вечером в квартире местной жительницы из Каменки сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии установили, что неизвестный мужчина пытался попасть внутрь квартиры: он дергал ручку входной двери, стучал и настойчиво требовал открыть, сообщило ИА «ПензаПресс».
К моменту прибытия наряда мужчина скрылся. Получив от заявительницы приметы подозреваемого, сотрудники вневедомственной охраны обследовали прилегающую территорию и вскоре обнаружили его неподалеку от места происшествия.
По внешним признакам мужчина был пьян. 35-летнего гражданина задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
