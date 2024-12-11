Ревнивый житель Екатеринбурга едва не убил соперника выстрелами из строительного пистолета

Мужчина чудом остался жив после нападения 52-летнего знакомого с пневматическим строительным пистолетом. Происшествие случилось в одной из квартир на улице Пархоменко в Екатеринбурге. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областных МВД и СКР.
Правоохранители сообщили, что подозреваемый распивал алкогольные напитки вместе с 29-летним знакомым. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт на почве ревности.
В результате фигурант вбил гвозди в голову и грудь соперника. Стражи порядка поймали его по горячим следам. Против екатеринбуржца возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Сейчас пострадавший находится в реанимации. Врачам удалось стабилизировать его состояние.
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