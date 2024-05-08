Ревнивую жительницу Ямала будут судить за попытку убить подругу топором | 360°

Криминал 08 мая 2024, 13:37 Ревнивую жительницу Ямала будут судить за попытку убить подругу топором

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Жительницу Ямала будут судить за покушение на убийство подруги, к которой она приревновала своего избранника. Об этом сообщил «Патрульный» со ссылкой на СУ СКР края.

В марте к женщине в гости пришла ее подруга. Посиделки переросли в застолье. Но настроение хозяйки вечера быстро испортилось, когда ей показалось, что ее возлюбленный флиртует с гостьей. Обезумев от ревности, женщина схватила топор и набросилась на соперницу.

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Но убить свою жертву она не смогла, встретив отчаянное сопротивление последней. Однако ревнивица смогла ранить бывшую подругу. Нападавшую задержали, уголовное дело в ее отношении передали в суд.

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