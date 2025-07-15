Ревнивец с ножом едва не убил знакомого в Нижегородской области

Жителю Бора предъявили обвинение в попытке убийства знакомого. Преступление произошло на улице Мира в апреле 2025 года на почве ревности. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, мужчина, охваченный ревностью, нанес сопернику не менее трех ударов ножом в область груди и шеи. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Благодаря врачам, его жизнь удалось спасти.

Правоохранители собрали необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.