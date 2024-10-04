Ревнивец до смерти забил жену обухом топора в Ростовской области

В Новочеркасске задержали мужчину, который стал главным подозреваемым в убийстве жены. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на СУ СКР по Ростовской области.

Предположительно, мужчина приревновал супругу. Он был пьян, и ссора переросла в избиение женщины. Удар обухом топора она не пережила. Ее муж сразу сбежал с места преступления, но его быстро задержали.

Отмечается, что он уже имел судимость, теперь в его отношении возбудили новое уголовное дело.