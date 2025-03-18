Ревнивая южносахалинка облила ацетоном и подожгла своего сожителя

В Южно-Сахалинске местная 52-летняя жительница во время ссоры облила своего сожителя ацетоном и подожгла. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.

Как сообщили в пресс-службе, конфликт на фоне ревности произошел в ночь на 11 марта в одном из домов на проспекте Мира в Южно-Сахалинске. В гневе женщина облила своего сожителя ацетоном и подожгла с помощью зажигалки.

По данным правоохранителей, мужчине удалось самостоятельно потушить пламя и вызвать скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, подробности его состояния не уточняются.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следователи собирают доказательства, опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства конфликта.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого на почве ревности. По версии следствия он дважды ударил ножом своего соперника.