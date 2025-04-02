Рецидивисту, совершившему 27 преступлений, вынесли приговор в Пензе

В Пензе вынесли приговор мужчине, который совершил серию краж из магазинов и торговых центров. Об этом рассказала «Пенза-пресс».
Сообщается, что 30-летний житель областного центра был признан виновным в 23 кражах и покушениях на них, а также в четырех случаях мелкого хищения имущества.
Ранее он уже привлекался к ответственности за многочисленные кражи и состоит на учете у врача-нарколога. С июля по декабрь прошлого года мужчина похищал продукты, одежду и технику из сетевых магазинов Пензы. Украденное он продавал или сразу использовал. Свою вину он признал.
Суд назначил ему наказание в виде одного года и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.
Работы по уборке дорог провели на пяти улицах в Подольске
Четвертую очередь жилого комплекса «Остафьево» готовят к сдаче
Туроператоры спрогнозировали до 20% роста турпотока на курортах Кубани
Вооружение — местным авторитетам. В США раскрыли схему военной логистики на Украине
Учительница из Петербурга обратилась в полицию из-за шантажа домашним порно
Это не героизм, а трагедия. В Госдуме раскритиковали идею платить беременным школьницам
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте