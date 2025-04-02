Рецидивисту, совершившему 27 преступлений, вынесли приговор в Пензе

В Пензе вынесли приговор мужчине, который совершил серию краж из магазинов и торговых центров. Об этом рассказала «Пенза-пресс» .

Сообщается, что 30-летний житель областного центра был признан виновным в 23 кражах и покушениях на них, а также в четырех случаях мелкого хищения имущества.

Ранее он уже привлекался к ответственности за многочисленные кражи и состоит на учете у врача-нарколога. С июля по декабрь прошлого года мужчина похищал продукты, одежду и технику из сетевых магазинов Пензы. Украденное он продавал или сразу использовал. Свою вину он признал.

Суд назначил ему наказание в виде одного года и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.