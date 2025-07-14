Рецидивистку из Челябинской области осудили за нападение с ножом на сожителя

Суд вынес приговор жительнице Верхнего Уфалея Челябинской области за нападение с ножом на возлюбленного. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на представителей судебной инстанции.
Злоумышленнице назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года в колонии общего режима. Ранее фигурантка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В новом эпизоде женщина снова проявила агрессию, нанеся восемь ранений сожителю. Позже ситуация повторилась.
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