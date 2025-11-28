Рецидивистка из ЯНАО ответит в суде за пьяное избиение знакомой

В Красноселькупском районе ЯНАО завершилось расследование дела о нападении местной жительницы на свою знакомую. Прокуратура направила материалы в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Преступление было совершено в конце сентября 2025 года. Под статью попала женщина, ранее уже судимая за преступление, связанное с насилием. По версии следствия, подозреваемая, находясь в состоянии опьянения, избила знакомую.

В ближайшее время нападавшая предстанет перед судом. Ей грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до года.