Рецидивиста задержали в Петербурге за попытку украсть духи стоимостью 60 тысяч рублей

Росгвардейцы задержали 41-летнего рецидивиста, подозреваемого в краже духов на 60 тысяч рублей. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны.

Известно, что патрульный автомобиль остановился на красный сигнал светофора на 4-й Советской улице. В этот момент к машине подошла женщина и указала на мужчину, удалявшегося от супермаркета. Она заявила, что злоумышленник украл парфюмерную продукцию.

Предполагаемого вора задержали. Он пытался избавиться от похищенного, выбросив три упаковки с мужскими духами в мусорку. Ранее гражданин привлекался к ответственности за ограбление и долги по алиментам.