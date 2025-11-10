Рецидивиста задержали в Кургане за попытку зарезать соседа
Правоохранители задержали в Кургане 52-летнего рецидивиста, подозреваемого в нападении. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, 5 ноября горожанин распивал с соседом спиртное в комнате общежития на улице Автозаводская. Разгорелся конфликт, мужчина схватил кухонный нож и ударил оппонента в грудь.
Пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
