Рецидивиста задержали по подозрению в убийстве сожительницы в Кирове
Правоохранители задержали в Кирове 51-летнего рецидивиста, подозреваемого в убийстве сожительницы. Об этом сообщил newsler.ru со ссылкой на данные УМВД РФ по региону.
По версии следствия, во время распития спиртного фигурант поссорился с 58-летней женщиной. Подозреваемый ударил оппонентку ножом. Ранение оказалось смертельным.
Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении горожанина под стражу. Ранее он привлекался к ответственности за угрозу убийством.
