Рецидивиста задержали по подозрению в краже банковской карты у пенсионерки в Петербурге

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 49-летнего жителя Санкт-Петербурга. Ранее неоднократно судимого мужчину обвинили в краже денег с банковского счета пенсионерки. Об этом сообщил сайт Neva.Today .

Преступление произошло днем 21 января 2026 года. На набережной Обводного канала злоумышленник заметил пожилую женщину и предложил проводить ее до поликлиники.

Пенсионерка согласилась и доверчиво прошла с незнакомцем под руку несколько минут. За это время мужчина незаметно вытащил из сумки бабушки банковскую карту. Фигурант сразу же потратил на личные нужды 14 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.