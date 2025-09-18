Рецидивиста отправили в колонию за кражу двух смартфонов из салона в Петербурге

Петроградский районный суд в Северной столице вынес приговор рецидивисту, который попал под статью за кражу. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на данные прокуратуры.

Установлено, что 10 февраля фигурант пришел в магазин, торгующий средствами связи. Он отвлек внимание продавца просьбой показать гаджет, после чего схватил с прилавка два смартфона популярного производителя и выбежал из салона.

Общая стоимость похищенного превысила 237 тысяч рублей. Мужчине назначили наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.