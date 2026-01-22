Рецидивиста осудили за ограбление пенсионерки в Петербурге

Суд в Петербурге вынес приговор рецидивисту из Мурманской области, обвиняемому в ограблении пожилой жительницы Северной столицы. Об этом сообщила « Мойка78 » со ссылкой на городскую прокуратуру.

Преступление было совершено в ноябре 2025 года на Каменноостровском проспекте. Установлено, что 27-летний мужчина силой отнял у 82-летней женщины пакет с медицинскими документами и деньгами на коммунальные платежи. После этого злоумышленник сразу же скрылся.

Было возбуждено уголовное дело. Фигуранта приговорили к 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.