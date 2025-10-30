Рецидивист предстанет перед судом за поджог торгового павильона в Петербурге

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летнего рецидивиста, переданы в суд Петербурга для рассмотрения по существу. Его обвиняют в поджоге торгового павильона на Прибрежной улице, сообщил Piter TV со ссылкой на данные прокуратуры Невского района.

Согласно данным надзорного ведомства, фигурант решился на преступление из-за неприязненных отношений с владельцем торговой точки. Мужчина разлил бензин на пороге, бросил бутылку с горючим веществом и поджег бумагу.

Помещение полностью выгорело. Ущерб от пожара составил два миллиона рублей. В ближайшее время поджигатель предстанет перед судом.