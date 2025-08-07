Рецидивист получил пять лет колонии за нападение на продавщицу в Йошкар-Оле

Городской суд Йошкар-Олы огласил приговор 30-летнему рецидивисту. Его признали виновным в разбойном нападении на женщину. Об этом этом сообщило ИА «МариМедиа» со ссылкой на представителей правоохранительных органов региона.

По данным следствия, в мае текущего года мужчина, ранее судимый за тяжкие преступления, напал на продавщицу в магазине-баре. Он схватил ее за шею и уволок в подсобное помещение, где избил и похитил золотые украшения, после чего скрылся.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.