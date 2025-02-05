Рецидивист получил более 14 лет колонии за разбой, убийство и изнасилование в Копейске

Копейский горсуд Челябинской области вынес приговор рецидивисту за ряд преступлений, совершенных в декабре 2023 года. Злоумышленника признали виновным в разбойном ограблении двух квартир, изнасиловании и убийстве. Об этом сайт Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По данным ведомства, рецидивист совершил серию преступлений в Копейском городском округе. В начале декабря 2023 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на женщину в подъезде дома по улице Театральной и ограбил ее. Затем проник в одну из квартир дома на Хрустальном переулке, где открыто похитил предметы одежды на глазах у хозяйки.

Вернувшись на улицу Театральную, он напал на другую женщину, ударил ее по голове и надругался над ней. После этого на той же улице он столкнулся с последней жертвой и забил ее руками и ногами. От полученных травм потерпевшая скончалась. Еще одной одной горожанке удалось скрыться от преступника.

Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет и восьми месяцев лишения свободы. Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима Также его обязали выплатить сыну убитой женщины 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а материальный ущерб оценили в 250 тысяч рублей.