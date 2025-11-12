Рецидивист ответит в суде за убийство собутыльника в ХМАО

В Ханты-Мансийске завершено расследование уголовного дела об убийстве, произошедшем во время пьяного конфликта. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СК РФ по региону.

По версии следствия, фигурант поссорился со знакомым во время застолья. Нетрезвый мужчина схватил нож и ударил оппонента в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения по существу.