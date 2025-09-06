Рецидивист изрезал девушку отверткой при попытке ограбления в Нижнем Новгороде

Правоохранители задержали 26-летнего жителя Нижнего Новгорода по подозрению в разбое. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на данные полиции.

По предварительной информации, на улице Партизанской мужчина угрожал отверткой 28-летней девушке, пытаясь похитить ее рюкзак. Фигурант ударил жертву в руку и живот, а затем скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Нападавшему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к ответственности, добавил сайт Vse42.ru.