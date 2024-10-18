Рецидивист изнасиловал знакомую в Ленобласти

В понедельник, 14 октября, 26-летняя женщина обратилась в больницу с травмами головы и ушибами. Во вторник она сообщила полиции, что знакомый избил ее и изнасиловал в его квартире. Подозреваемого задержали в тот же день, и он был помещен в спецприемник после составления протокола за мелкое хулиганство.

Вопрос о возбуждении уголовного дела еще решается. Ранее мужчина был осужден за крупную кражу, но по неизвестным причинам оказался на свободе.