Рецидивист изнасиловал знакомую в Ленобласти

В Тосненском районе задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании знакомой девушки. Об этом сообщил «Петроград».
В понедельник, 14 октября, 26-летняя женщина обратилась в больницу с травмами головы и ушибами. Во вторник она сообщила полиции, что знакомый избил ее и изнасиловал в его квартире. Подозреваемого задержали в тот же день, и он был помещен в спецприемник после составления протокола за мелкое хулиганство.
Вопрос о возбуждении уголовного дела еще решается. Ранее мужчина был осужден за крупную кражу, но по неизвестным причинам оказался на свободе.
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