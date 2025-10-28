Рецидивист избил девушку за отказ познакомиться в Тюмени

Сотрудники полиции Тюмени раскрыли дело о нападении на девушку. Происшествие случилось на улице Фармана Салманова. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

По информации полицейских, 19 октября злоумышленник избил девушку после отказа познакомиться. В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики установили личность подозреваемого.

Им оказался ранее судимый местный житель 1985 года рождения. Мужчина признал вину в инкриминируемом преступлении. Сейчас правоохранители ожидают медицинских заключений для последующей правовой оценки действий нападавшего.