Рецидивист из Петербурга предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты

Прокуратурой Выборгского района было утверждено обвинительное заключение в отношении 39-летнего мужчины, имеющего несколько судимостей. Его обвиняют в «Краже, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета», написал телеканал «Санкт-Петербург» .

По данным пресс-службы городской прокуратуры, происшествие случилось 30 марта 2025 года. Проживая в квартире знакомой на проспекте Луначарского, мужчина похитил банковскую карту, пока женщина спала. Затем он снял с карты 10 тысяч рублей в банкомате.

Когда женщина обнаружила пропажу карты, она обратилась в полицию. Мужчина заявил, что ему нужны были деньги, чтобы погасить долг.

Теперь дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения.