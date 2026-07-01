Рецидивист из Кировской области напал с ножом на сотрудника безопасности в электричке

В электричке «Санкт-Петербург — Малая Вишера» пассажир напал с ножом на сотрудника транспортной безопасности. Мужчину из Кировской области обвинили в покушении на убийство, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Происшествие случилось в апреле этого года. В вагоне электрички пьяный 26-летний мужчина вел себя агрессивно по отношению к окружающим. Вместе со спутницей он использовал нецензурную лексику и скандалил. Когда сотрудник транспортной безопасности потребовал прекратить нарушать общественный порядок, пассажир достал нож и ударил оппонента в лицо, шею и спину.

Агрессора задержали транспортные полицейские на станции Малая Вишера. Потерпевший получил неотложную помощь. По словам Натальи Орловой, старшего помощника Северо-Западного транспортного прокурора, новгородский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. В случае обвинительного приговора рецидивисту грозит срок до 15 лет.