Отец издевавшегося над инвалидом под Самарой заявил, что сын стал жертвой интриг

Отец молодого человека, издевавшегося над подростком-инвалидом в Самарской области, признал вину сына и заявил, что не уследил за ним. Однако мужчина считает, что резонанс возник из-за интриг коллеги матери обидчика, с которой они враждуют. Об этом он рассказал 360.ru.

«Посмотрите на первое из видео — мальчик, которого считает пострадавшим семейство К., сам смеется. Ребята решили пошутить, а развернулось вон как», — заявил мужчина.

По его словам, Елена К., работающая с его супругой в детском саду, вместе с заведующей украла и подделала документ от имени жены. Та возмутилась, заведующая пообещала уволить Елену, но не сдержала слова.

Тогда жена собеседника 360.ru написала заявление в правоохранительные органы. После этого ее начали травить и пытаться выжить с работы. Заведующая нашла в интернете то самое видео и переслала Елене, которая после этого поехала к матери потерпевшего и стала уговаривать обратиться в полицию.

«Идет атака на мою супругу. Это очень плохо, когда руководители СХТ (сельскохозяйственного техникума — прим. ред.), детского сада воюют с нами через детей. У них в глазах одни доллары, но мы этого доказать не можем», — заявил мужчина.

По его мнению, таким заведующей и воспитательнице не место среди детей, а его сын не хотел калечить пострадавшего и просто шутил над ним.

По данным следствия, в марте подросток заставил инвалида раздеться и прыгнуть в снег, угрожая в противном случае его утопить. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве.