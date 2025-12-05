Рэпера Icegergert оштрафовали за экстремистские лозунги на концерте
Савеловский районный суд оштрафовал рэпера Георгия Гергерта, более известного под псевдонимом Icegergert, на две тысячи рублей за экстремистские лозунги на концерте. Об этом сообщили в пресс-службе судов Москвы.
Музыкант 26 октября во время концерта в столице выкрикнул лозунг «Жизнь ворам»*. На это обратила внимание лидер Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая отметила, что столичная полиция ранее организовала лингвистическую экспертизу его треков, чтобы проверить их на пропаганду экстремизма и наркотиков.
После этого Icegergert вызвали в прокуратуру. Против него возбудили дело об административном правонарушении. Музыкант признал вину и извинился за содеянное, заявив, что был пьян.
* АУЕ — запрещенная в России экстремистская организация